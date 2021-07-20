Кубань побила свой коронавирусной рекорд

Очередной антирекорд с начала лета по суточному приросту числа случаев заболеваний коронавирусом нового типа был выявлен в Краснодарском крае, сообщает региональный Оперштаб.

Уточняется, что за минувшие сутки заболевание было выявлено у 239 человек.

Также в Оперштабе отметили, что активный рост показателей по заболеваемости в регионе (более 200 человек в день) фиксируется с начала лета.

В этой связи в регионе были ужесточены правила заселения отдыхающих в отели – сейчас на курорты Кубани можно приезжать со "свежим" отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, меддокументом или сертификатом о перенесенном коронавирусе в течение полугода.

С 1 августа будет требоваться меддокумент о перенесенном заболевании, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении ее первого этапа, или справка о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом, напоминает РИА Новости.