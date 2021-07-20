ДУМ России: большинство работников религиозных организаций вакцинировались от COVID-19

Глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин заявил, что большая часть сотрудников мусульманских религиозных организаций и ДУМ привились от коронавируса.

"Наши мусульмане очень активно вакцинировались, вакцинируются. Я знаю по штатному расписанию наших религиозных организаций и по духовному управлению, у нас большинство вакцинированы", - приводит его слова ТАСС.

По словам Гайнутдина, работники ДУМ не сталкивались с побочными эффектами и тяжелыми осложнениями после вакцинации.

Глава ДУМ также выразил озабоченность в связи с активно распространяющимися ложными сведениями о прививках. "Люди читают, люди также слушают и видят это, но я рад тому, что наши верующие услышали призыв своих наставников", - добавил он.