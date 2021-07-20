Звезда сборной Грузии по футболу может переехать в Германию

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия может перебраться в Германию. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Sky Sports Макс Билефельд.

Интерес к 20-летнему хавбеку проявляет менхенгладбахская "Боруссия".

Сумма возможного трансфера оценивается в 15–20 млн евро млн. Источник отмечает, что руководство "Боруссии" считает Хвичу "интересным, но дорогим" вариантом перспективного усиления, поэтому начнет переговоры по Кварацхели только в том случае, если команду покинет один из действующих нападающих.

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.