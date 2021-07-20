Тимати займется образованием молодежи

Российский певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, стал руководителем организации дополнительного образования "XIII музыкальный альянс", - следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Некоммерческая организация была зарегистрирована 15 июля. Ее руководителем стал Юнусов, информация о ее учредителях пока отсутствует, - передает "Интерфакс".

Основной вид деятельности новой компании - дополнительное образование детей и взрослых, а также образование в области культуры, звукозапись и издание музыкальных произведений, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, web-порталов, деятельность в сфере связей с общественностью.

Широк и другой спектр ее деятельности - в списке указаны издание газет, журналов и периодических изданий, научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, деятельность по организации конференций и выставок, работа в области исполнительских искусств, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.