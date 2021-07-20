Конфликт мигрантов в Подмосковье завершился массовой дракой со стрельбой

Во дворе жилого дома в Апрелевке произошла массовая драка со стрельбой с участием 20 мигрантов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля.

Согласно предварительной информации, участниками конфликта стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба.

В результате инцидента были повреждены несколько припаркованных во дворе автомобилей.

В настоящее время правоохранители устанавливают точные причины конфликта, передает ТАСС.