Конфликт мигрантов в Подмосковье завершился массовой дракой со стрельбой
Во дворе жилого дома в Апрелевке произошла массовая драка со стрельбой с участием 20 мигрантов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля.
Согласно предварительной информации, участниками конфликта стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба.
В результате инцидента были повреждены несколько припаркованных во дворе автомобилей.
В настоящее время правоохранители устанавливают точные причины конфликта, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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