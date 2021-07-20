Центробанк России приобрел валюту на 13,4 млрд рублей

Центробанк России приобрел валюту на внутреннем рынке с расчетами 19 июля на сумму 13,4 млрд руб, сообщается на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной Банком России с расчетами 16 июля, составлял 13,5 млрд руб.

Напомним, с 15 января 2021 года министерство финансов России вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. На данный момент объем валюты, купленный с тех пор на внутреннем рынке, составляет 943,1 млрд руб.