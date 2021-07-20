Названы предварительные причины аварии с пятью погибшими в Севастополе

Следователи рассматривают несколько версий аварии в Севастополе, в результате которой погибло пять человек. Среди предварительных версий трагедии – неисправность большегруза и нарушение ПДД.

"Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения", - сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время следственные действия продолжаются – уже проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра, ведется допрос свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на трассе Ялта-Севастополь в районе горы Гасфорта "КамАЗ" столкнулся с "Москвичом", в котором находились супруги и двое детей.