Наталья Поклонская готова вернуться на прежнюю должность

После ухода из парламента зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская готова вернуться в Крым на должность прокурора региона, а региональным министром быть не хочет.

"Вчера мне предрекли, что назначали туда на должность министра экологии - это все неправда, это все сплетни, слухи. Кем бы я могла работать в Крыму, то это моя родная должность, прокурор Крыма", - рассказала Поклонская, передает "Интерфакс".

Как прокурор, она могла бы помочь главе Крыма Сергею Аксенову в борьбе с коррупцией, нечестностью чиновников, нарушениями прав граждан и несправедливостью, - отметила Поклонская, добавив: пока решение о будущем парламентария не принято, и в итоге она "может остаться и в Москве, и в Крыму", и когда будет понимать, что решение состоялось, оно будет обнародовано.