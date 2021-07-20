МЧС предупредило Крым о приближении шторма

В связи с ожидающимися в среду и четверг ливнями и грозами с градом МЧС Крыма объявило в республике штормовое предупреждение.

Сообщается, что из-за прохождения холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град, также прогнозируется усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

Также отмечается, что установившаяся в регионе жаркая погода, по прогнозам синоптиков, после прохождения фронтального раздела ослабеет, а дневные температуры воздуха вернутся к многолетним значениям, передает РИА Новости.