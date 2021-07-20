Самбо получило признание МОК

Международный олимпийский комитет признал Международную федерацию самбо. Решение было принято на 138-й сессии МОК.

Отмечается, что, помимо самбо, полноценное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксерских организаций и Всемирная федерация лакросса, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что МОК временно признал самбо в ноябре 2018 года.

Впервые о намерении самбо войти в список олимпийских видов спорта было объявлено в 2009 году.