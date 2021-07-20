На Дону села на мель баржа с парогенератором для Курской АЭС

На Дону сегодня села на мель баржа с изготовленным в городе Волгодонск Ростовской области парогенератором для Курской АЭС-2, - сообщает сетевое издание "Блокнот-Волгодонск".

Инцидент произошел на территории Воронежской области. Судно было обнаружено сотрудниками регионального управления Росприроднадзора, но поскольку людей на судне не оказалось, установить владельца в надзорном ведомстве не смогли.

"В связи с тем, что бесконтрольное размещение оборудования может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, Управлением направлена информация о данной ситуации, для срочного принятия мер реагирования", - сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, передает "АиФ-Ростов".

Дон обмелел до одного метра глубины, а изготовленный на "Атоммаше" груз весит порядка 350 т. Сейчас судно взято под охрану и, скорее всего, останется на месте до сентября, когда уровень воды в реке повысится, - говорится в сообщении.