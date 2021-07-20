Эпидемиолог уточнил данные по летальности индийского штамма

Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, отметив, что относительная летальность от него ниже, чем весной прошлого года.

Горелов отметил, что "штамм просто заражает больше людей", также у него более короткий инкубационный период, передает РИА Новости.

"Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия", - пояснил медик, отметив, что сейчас даже при более тяжелом течении "относительная летальность".

"Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", - акцентировал внимание он.