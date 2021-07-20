Гарибашвили рассказал, что будет с Грузией после очередного закрытия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что страна больше не выдержит закрытия.

По его словам, если правительству вновь придется ужесточать регуляции в стране, создастся невыносимое положение.



"Наша страна больше не выдержит закрытия. Если нам придется закрывать, люди потеряют работу, создастся невыносимое положение. Заранее хочу сделать превентивные заявления. Я не хочу, чтобы это случилось", - подчеркнул Гарибашвили.

Он также обратил внимание на то, что Грузия будет вынуждена дополнительно брать в долг, что ляжет грузом на страну, на ее граждан.

"В целом осложнится ситуация. Еще раз хочу подчеркнуть, у нас есть все ресурсы и возможности провести вакцинацию максимально быстро, и приблизительно за 2-3 месяца мы сможем привить 1,5 млн граждан, такова наша задача", - цитирует премьера "Грузия Online".

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 390 945 человек. Справились с болезнью 367 130 жителей страны, умерли 5592.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 190 млн, из них более 4 млн человек скончались.