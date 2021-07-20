В России официально насчитывается более 6 млн заразившихся коронавирусом

За истекшие сутки в России прибавилось 23 770 новых заболевших коронавирусом, - следует из данных оперативного штаба, обнародованных сегодня.

Число новых заболевших за сутки в РФ по сравнению с данными накануне, уменьшилось на 863. Всего за сутки от коронавируса умерли 784 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 101, в Санкт-Петербурге - 98, в Иркутской области - 36. По выздоровлении выписаны 22 218 человек.

В Москве прибавилось 3 188 новых случаев COVID-19, и это минимальное значение с 7 июня. Еще 7 968 пациентов выздоровели. В Московской области выявлены 2 478 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 934 инфицированных.

В регионах Северного Кавказа за прошедшие сутки зарегистрировано 829 новых случаев заражения коронавирусом. Больше сотни новых инфицированных выявлено на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. Так, на Ставрополье был подтвержден 271 новый случай заражения коронавирусом, в Дагестане - 197, в Чечне - 125, в Кабардино-Балкарии - 75, в Карачаево-Черкесии - 57, в Ингушетии и Северной Осетии - по 52 новых случая.

Всего в России за время пандемии официально зарегистрировано 6 млн 006 тыс 536 случаев коронавирусной инфекции, 149 922 умерших и 5 млн 382 тыс 213 выписанных.