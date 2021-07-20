Кто должен вакцинироваться трижды?

Главный инфекционист Азербайджана Тайяр Эйвазов рассказал о тех, кому необходима третья прививка от коронавируса. По его словам, согласно наблюдениям, третья доза усиливает существующий иммунитет.

"От двух доз вакцины эффект со временем слабеет, в некоторых случаях это может занять шесть месяцев и более. У людей с хроническими заболеваниями иммунитет слабее, и эффект от вакцины остается лишь на короткое время", - приводит слова Эйвазова Sputnik Азербайджан.

Далее он отметил, что в группе риска находятся люди, страдающее хроническими заболеваниями старше 60 лет. У них ослаблена иммунная система, что может привести к повторному заражению.

"Поэтому рекомендуется ввести третью дозу. Это не обязательство, а рекомендация для уязвимых групп", – сказал он.