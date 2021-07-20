Население Узбекистана выросло почти до 35 миллионов

Численность населения Узбекистана выросла почти до 35 млн человек, сообщили в Госкомстате страны.

Только за шесть месяцев этого года население выросло более чем на 301 тыс человек, в число которых попали не только дети, родившиеся за это время, а также те, кто получил узбекское гражданство, - передает Podrobno.uz.

Теперь в Узбекистане постоянно проживает 34 млн 860 тыс 170 человек. Горожане составляют из них 17,7 млн, а жители сельской местности – 17,2 млн, - говорится в сообщении.