Россия продаст Турции еще С-400

В ближайшие месяцы "Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, - сообщил сегодня в ходе авиасалона МАКС-2021 генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы проект поставки дополнительной партии С-400 Турции будет завершен", - рассказал Михеев.

Как ранее заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Турция не примет предложения других государств об отказе от использования российских ЗРК, несмотря на то, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу российским С-400. Турция знает, какие шаги она должна предпринять, - добавил Чавушоглу.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Орхан Гафарлы, покупка еще одной партии С-400, на которую сейчас готовит документы "Рособоронэкспорт", была давно запланирована Турцией. "Турция заказала две партии, первую партию мы купили, теперь ждем возможности купить вторую. В дальнейшем Турция рассчитывает на начало военно-технического сотрудничества с российской оборонной системой, на технологическую интеграцию и совместное развитие оборонных систем, как С-400", - сказал он.

"Поэтому текущие работы по подготовке покупки еще одной партии С-400 – это заранее запланированный процесс. Единственное но – пока остается под вопрос, как скоро после поставки второй партии С-400 начнется технологическое сотрудничество и в каком виде оно будет организовано. В целом, Турция выполняет взятые на себя перед Россией обязательства по военно-техническому сотрудничеству в соответствии с подписанным соглашением. Несмотря на угрозы со стороны Запада, Турция будет продолжать независимую внешнюю политику", - подчеркнул Орхан Гафарлы.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, напомнил, что интерес Турции к С-400 объясняются качеством российских вооружений. "С-400 на сегодняшний день – лучшие системы противовоздушной, противоракетной обороны в мире. Конечно, каждому государству хочется иметь такую систему, которая надежно защищала бы его воздушное пространство, при этом не каждое государство может себе ее позволить. Есть политические ограничения, с чем, кстати, столкнулась и Турция, так как США запретили союзникам по НАТО покупать боевую технику российского производства и причинять тем самым ущерб американскому военно-промышленному комплексу", - сказал он.

"Тем не менее, Турция решила продолжить покупать российские системы и этим подчеркнула, что считает российскую технику лучше американской и может, несмотря на давление США, сопротивляться, более того, игнорировать это давление и покупать самое лучшие оружие – российское. Это американцам как кость в горле, из-за чего и был устроен скандал вокруг покупки С-400 турецкими властями", - добавил Виктор Литовкин.

"Другие страны физически не могут купить С-400, так как миллиардные масштабы цены за один батальон – это большие деньги для очень и очень многих. Кроме того, для эксплуатации С-400 необходим высокопрофессионально подготовленный офицерский состав. У Турции есть и деньги, и профессионалы, и теперь она подает пример всему миру, как вести независимую внешнюю политику", - обратил внимание военный эксперт.