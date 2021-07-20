Лукашенко анонсировал изменение внешней политики Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что состоявшиеся в республике в 2020 году президентские выборы и последовавшие за ними санкции Запада наглядно продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке.

По его словам, необходимо четкое понимание то, что "происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", передает РИА Новости.

Сегодня Лукашенко проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе. Участники совещания – руководители белорусских дипмиссий за рубежом.