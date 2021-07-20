Кавказ стал самым популярным у россиян направлением для путешествий в августе

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные направления для путешествий по России в предстоящем августе.

Проведенный анализ бронирования до 15 июля показал, что наибольшим спросом у жителей России пользуются Махачкала, Геленджик и Ставрополь.

"Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками", — отметили в компании.

В ходе исследования также специалисты отметили, что вырос спрос на авиабилеты в Мурманск, Волгоград, Астрахань, Липецк, Назрань, Псков и Южно-Сахалинск.