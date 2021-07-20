Жамбылская область Казахстана перешла в "красную" зону по коронавирусу

В Казахстане в "красную" зону по распространению коронавируса перешел пятнадцатый по счету регион страны - Жамбылская область, которая ранее находилась в "желтой" зоне, - свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в регионах страны.

В "красной" зоне уже находятся пятнадцать регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, - сообщает Informburo.kz.

В "желтой" зоне осталось два региона: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

В целом почти весь Казахстан по темпам распространения коронавирусной инфекции расположен в "красной" зоне.