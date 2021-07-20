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Мотоцикл погубил женщину и ранил ребенка в Алматы

Мотоцикл погубил женщину и ранил ребенка в Алматы

Мотоцикл сбил женщину с ребенком в Алматы, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По данным местных правоохранителей, авария произошла 19 июля на площади Республики, напротив здания №4, где мужчина с ребенком и женщина с коляской и малышом переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате водитель мотоцикла DUKE BLACK, следуя по улице Сатпаева в западном направлении, сбил женщину и ребенка. Водитель также пострадал, он находится в больнице, передает Sputnik Казахстан

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Вестник Кавказа

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