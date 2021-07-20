Биткоин рухнул ниже $30 тысяч

Цена биткоина опустилась ниже $30 тыс, свидетельствуют данные торгов.

По информации биржи Binance, криптовалюта упала в цене на 6,7% — до $29,56 тыс.

Портал CoinMarketCap, в свою очередь, заявил, что биткоин просел на 6,71% — до $29,58 тыс.

В последний раз котировки криптовалюты опускались до такого уровня 22 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что снижение стоимость происходит на фоне волатильности на фондовых и сырьевых рынках. Ранее основные фондовые европейские индексы упали на 2,5%, США — на 1-2%, нефть подешевела на 6%.