Россия испытала С-500

На полигоне Капустин Яр состоялись испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщило Минобороны России.

"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля цель поражена", - информирует оборонное ведомство, отмечая, что испытания подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО.

В дальнейшем планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.