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Массовое отравление граждан Узбекистана произошло в Тольятти

Массовое отравление граждан Узбекистана произошло в Тольятти

В хостеле в Тольятти отравились 23 гражданина Узбекистана, 13 из них были доставлены в больницу, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Уточняется, что в настоящее время медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Среди пострадавших детей нет, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По факту организована прокурорская проверка, по итогам которой будет дана оценка законности осуществления предпринимательской деятельности в сфере услуг для иностранных граждан при их размещении, а также организации питания.

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Вестник Кавказа

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