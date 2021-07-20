Эрдоган: Турция готова взять под управление аэропорт Кабула

Если удастся согласовать с США условия, Турция готова взять на себя управление кабульским аэропортом, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сейчас в Афганистане новый период – там находятся три игрока: НАТО, США и Турция. США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так управляем уже 20 лет. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия", - заявил Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную республику Северного Кипра, передает РИА Новости.

Турецкий лидер назвал эти условия: первое из них - США должны занять сторону Турции в дипломатических переговорах. Второе: по возможностям логистики США мобилизуются для Турции и передают стране ресурсы, которые там находятся. Кроме того, США должны помочь Турции решить финансовые и административные проблемы, - отметил Эрдоган.