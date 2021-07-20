Предстоящий матч "Кайрата" в Лиге чемпионов вызвал ажиотаж

Алматинский "Кайрат" выступил с заявлением о продаже билетов на предстоящий матч квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

В настоящее время онлайн-продажа билетов приостановлена из-за нагрузки на сайт. Клуб продает билеты только в кассах у стадиона, в связи с чем у пунктов реализации билетов на матч образовалась длинная очередь.

Отмечается, что болельщиков, которые хотят приобрести билет, успокаивает гендиректор "Кайрата" Марат Баймуханов.

По информации алматинского клуба, сейчас в кассах работают четыре окна. Билеты выдаются строго не больше трех штук на одного человека.

Стоит добавить, что количество билетов ограничено из-за коронавирусных ограничений. Общее количество продаваемых билетов будет составлять 20% от вместимости стадиона (4,5 тыс болельщиков). "Кайрат" попросил любителей футбола отнестись с пониманием к этой ситуации.

Напомним, что матч между "Кайратом" и белградской "Црвеной Звездой" состоится 21 июля в 20:00 по местному времени на Центральном стадионе в Алматы. Ответный матч пройдет в Белграде 29 июля.