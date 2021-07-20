Армения приступила к ежедневному обстрелу Нахчывана

ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"19 июля примерно в 23:40 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранение в ногу получил военнослужащий армии Азербайджана старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ответным огнем противник был подавлен.

Стоит добавить, что в настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений армии Азербайджана.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, северная граница Нахчыванской Автономной Республики и Армении неспроста стала новой точкой напряженности в армяно-азербайджанских отношениях. "Во-первых, это наиболее удобное место для того, чтобы попытаться подставить российских солдат под ответный азербайджанский огонь: прямо в селе Ерасх располагается опорный пункт военнослужащих 102-й военной базы РФ. Провокационные обстрелы ведутся всего на 500 м западнее села, и провокаторы рассчитывают на то, что шальные пули могут залететь с азербайджанской территории в само село, а это уже будет подано как нападение на российских военных. Армения по-прежнему работает на представление Азербайджана как угрозы России на Южном Кавказе", - указал он.

"Во-вторых, стрельба ведется в 5-6 километрах от точки соединения армяно-азербайджанской и армяно-турецкой границы. Напомню, что границу Армении с Турцией охраняют российские пограничники, а значит, опять же, выбор места для провокаций сделан с расчетом на создание потенциальных проблем для России. Армения стремится представить перестрелки как подготовку Азербайджана к захвату уголка армянской территории, ближе всего расположенного к трассе E99, что ведет из азербайджанского Нахчывана в турецкий Игдыр. Тем самым она пытается опровергнуть твердую позицию Азербайджана о том, что он не претендует на чужие земли. При этом действительного смысла в контроле над данной точкой армянской территории нет: E99 довольно долго пролегает в 1-2 км от Армении и находится под угрозой обстрелов, крошечный участок долины пограничной реки Араз тут ничего не решает", - сообщил Андрей Петров.

"В-третьих, именно из Ерасха идет дорога на восток, к азербайджанскому эксклаву Кярки. Приказывая стрелять по Нахчыванской Автономной Республике в этом месте, Ереван создает основу для отказа от возвращения Кярки под контроль Азербайджанской Республики и, что не менее важно, от предоставления беспрепятственного проезда к эксклаву через Ерасх. Если в районе Ерасха будет постоянно вестись огонь, Ереван объявит, что не может открыть там границу и обеспечить Азербайджану доступ к его земле, поскольку опасается обстрелов с азербайджанской стороны и перемещения военных в Кярки. Армения сейчас стремится закрепить новый статус-кво в отношениях с Азербайджаном, и использует все стандартные приемы, включая стрельбу на границе, чтобы его закрепить", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Наконец, в-четвертых, провокации организуются в ближайшей к Еревану точке армяно-азербайджанской границы. Таким образом армянские власти пытаются создать ощущение азербайджанской угрозы среди столичного населения и одновременно объявить миру, что боевые действия подошли уже вплотную к центру современной Армении (чтобы позвать на помощь еще раз). Таким образом, правящий режим Никола Пашиняна всеми силами пытается сейчас создать видимость, что завершенный нагорно-карабахский конфликт продолжается, только перетек в другие локации, и его риски для жителей Армении постоянно растут. Опять же, это стандартный прием – всеми силами стараться представить Армению страдающей стороной, которой нужно помочь в борьбе против Азербайджана. И как всегда, Ереван нападает сам, крича, что нападают на него", - заключил Андрей Петров.