Новая СПРН в Крыму будет "видеть" Атлантику

Новая радиолокационная станция "Воронеж-М" российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под Севастополем будет "видеть" Средиземное море и центральную часть Атлантического океана, - сообщил ее генеральный конструктор Сергей Боев.

"В Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне. Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику", - рассказал он, добавив, что документация по ее строительству в Крыму уже утверждена, передает "Интерфакс".

Новая станция, разработанная АО "Радиотехнический институт им. академика А.Минца, будет контролировать в перечисленных районах пуски ракет, в том числе межконтинентальных. У РЛС будут цифровые фазированные антенные решетки, благодаря которым она будет обладать большей защитой от помех.

Новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем, которая после развала отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. За десять лет "Днепр" пришел в полную негодность.