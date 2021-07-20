Два человека едва не стали жертвами ДТП с автобусом на Дону

Два человека пострадали в результате столкновении автобуса и двух легковушек в Ростове-на-Дону, проинформировали в управлении ГИБДД России по Ростовской области.

Сообщается, что ДТП случилось накануне вечером на мосту Стачки.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса маршрута №71 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Volkswagen Polo, которую от удара отбросило на Hyundai Solaris.

"В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen и пассажир автобуса", - приводит слова собеседника ТАСС.