Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает людей к ценностям и истокам ислама, призывает к милосердию, справедливости, а также бережному и сердечному отношению к окружающим.

"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", - говорится в сообщении.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является одним из двух главных исламских праздников. Он отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.