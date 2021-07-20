Карты "Мир" крупных российских банков заработали в Apple Pay

Несколько российских банков с сегодняшнего дня, 20 июля, подключили свои карты "Мир" к Apple Pay, - сообщили представители финансовых организаций.

"Подключение к сервису подтвердили представители банков "Открытие" и Росбанка, кроме того, два собеседника издания на финрынке заявили, что Apple Pay также будет доступен для держателей карт "Мир" от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка", - сообщает РБК.

Предоставить такую услугу своим клиентам планируют и в МКБ: подключение карт "Мир" к Apple Pay станет доступно к осени, рассказали представители финансовой организации.