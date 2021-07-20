Москву ждет "обвал холода"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в столичном регионе в ближайшие дни ожидается похолодание.

По его словам, прохлада придет в столичный регион 22 июля, и это будет ощущаться как "обвал холода" по сравнению с длительной жарой.

Далее синоптик отметил, что будут "действительно холодные" северные ветра, и в том случае, если бы солнце активно не прогревало эти холодные воздушные массы, москвичи ощутили бы значительное похолодание.

Также собеседник ТАСС отметил, что к концу рабочей недели поменяется и качество воздуха – он станет свежим и можно будет "дышать полной грудью".