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Израильская армия отказалась комментировать удары по Сирии

Израильская армия отказалась комментировать удары по Сирии

Представитель Армии обороны Израиля отказалась от комментариев по поводу информации СМИ об атаке израильских ВВС на военные предприятия, находящиеся в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - приводит ТАСС слова представителя армейской пресс-службы

Ранее арабский телеканал Al Hadath‎ информировал о том, что ночью ВВС Израиля нанесли удары по военным предприятиям, находящимся в районе Эс-Сафира, а также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. Также сообщалось, о том, что атаке подвергся научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.

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Вестник Кавказа

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