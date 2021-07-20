Израильская армия отказалась комментировать удары по Сирии

Представитель Армии обороны Израиля отказалась от комментариев по поводу информации СМИ об атаке израильских ВВС на военные предприятия, находящиеся в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - приводит ТАСС слова представителя армейской пресс-службы

Ранее арабский телеканал Al Hadath‎ информировал о том, что ночью ВВС Израиля нанесли удары по военным предприятиям, находящимся в районе Эс-Сафира, а также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. Также сообщалось, о том, что атаке подвергся научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.