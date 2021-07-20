Власти Узбекистана ограничили время работы общепита

Власти Узбекистана с сегодняшнего дня, 20 июля, ограничили время доставки еды из пунктов общепита для служб доставки.

Им разрешено работать только с 8:00 до 23:00, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны, пишет Gazeta.uz.

Также с сегодняшнего дня заведениям общепита страны разрешено работать только на открытом воздухе и только с 8:00 до 20:00 – это ограничение не касается ресторанов и кафе при гостиницах.