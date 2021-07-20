Конкурс лучших публикаций на межнациональную тематику состоится в Ингушетии

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии объявило региональный конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Жюри выберет лучшие публикации в печатных СМИ, интернет-СМИ, радио, телесюжет или телепередачу по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что публикации с указанием названия СМИ, даты выхода, кратких сведений об авторе, ссылки необходимо направлять в Миннац с пометкой "На конкурс".

Прием заявок на конкурс продлится до середины августа.