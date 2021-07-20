Россияне не прочь поспать на работе - соцопрос

Треть россиян не против вздремнуть на рабочем месте в течение дня, - свидетельствуют результаты исследования центра сервиса "Зарплата.ру".

"Более трети россиян (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено", - говорится в материалах исследования, передает ТАСС.

А вот 31% опрошенных категорически против сна на работе, и лишь 5% респондентов затруднились с ответом.

Небольшая часть опрошенных - 2% - признались, что и так спят на работе - в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле. В большей степени идею отдыха разделяют мужчины: 61% против 39% женщин, утверждая, что для отдыха им достаточно получаса.