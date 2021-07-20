ВИЧ в России будут лечить по-новому

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ, - сообщили в центре.

"Полностью вылечиться от заболевания невозможно, и пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, и двойной терапии оказывается достаточно для полного подавления вируса, поскольку оба компонента двойной схемы усиливают друг друга, - пояснили в центре.

Помимо этого, схема не имеет токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью.