Праздничную молитву в Кабуле омрачил ракетный обстрел - СМИ
Сегодня во время праздничной молитвы в честь Курбан-байрама рядом с президентским дворцом в центре Кабула упали несколько ракет, - сообщает афганский телеканал Tolo News.
"Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама, когда президент Афганистана Ашраф Гани начал выступление с речью на церемонии после молитвы в честь праздника", - говорится в сообщении СМИ, передает РИА Новости.
Также телеканал 1ТV сообщает, что рядом с дворцом прозвучали три взрыва.
Информация о погибших и пострадавших в сообщении отсутствует.
Вестник Кавказа
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