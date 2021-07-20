Праздничную молитву в Кабуле омрачил ракетный обстрел - СМИ

Сегодня во время праздничной молитвы в честь Курбан-байрама рядом с президентским дворцом в центре Кабула упали несколько ракет, - сообщает афганский телеканал Tolo News.

"Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама, когда президент Афганистана Ашраф Гани начал выступление с речью на церемонии после молитвы в честь праздника", - говорится в сообщении СМИ, передает РИА Новости.

Также телеканал 1ТV сообщает, что рядом с дворцом прозвучали три взрыва.

Информация о погибших и пострадавших в сообщении отсутствует.