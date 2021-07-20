В столичном регионе сегодня будет чуть прохладнее

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и местами небольшой дождь, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

В дневные часы температура воздуха в столице составит от 25 до 27 градусов тепла, а уже в ночь на среду столбики термометров в городе могут опуститься до 13 градусов. В Подмосковье днем ожидается до плюс 28 градусов. Ночью температура воздуха в области опустится до 10 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит до 10 м/с, атмосферное давление будет в норме и составит 743 мм рт ст, - говорится в прогнозе синоптиков.

В регионе сохраняется высокая пожароопасность: из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 12:00 среды, - говорится в сообщении.