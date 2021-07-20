Вторая доза вакцины ставит заслон штамму "дельта" – ученый

Вторая доза вакцины от коронавируса – важнейшая составляющая комплекса защиты от нового коронавируса, - рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Те, кто прививается лишь первым компонентом, большей частью не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них "отвязались". В итоге иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени.

"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", - рассказал Алексей Аграновский, передает РИА Новости.

Люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма "дельта".

"Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов", - отметил Алексей Аграновский, добавив: чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать.