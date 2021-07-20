Подмосковный Жуковский принимает юбилейный авиасалон МАКС-2021

Сегодня в подмосковном Жуковском начинает работу юбилейный, 15-й авиасалон МАКС: выставку откроет президент России Владимир Путин.

Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники, после чего проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Одна из самых интересных машин, которые покажут президенту - "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, который уже назвали серьезным конкурентом американского F-35, ориентированным прежде всего на продвижение на зарубежные рынки. До премьеры новый истребитель спрятан в павильоне, на котором слоган - The Checkmate: turn the chessboard ("Шах и мат: переверни шахматную доску"), - передает РИА Новости.

Новинку смогут увидеть более 120 делегаций из 65 стран, приглашенных на авиасалон "Рособоронэкспортом".

Также на МАКС-2021 впервые покажут новый военно-транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 т. Он придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Покажут на юбилейном МАКС-2021 и перехватчик малоразмерных дронов "Волк-18", разработки концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", который способен в полностью автоматическом режиме находить, а затем сбивать или таранить дроны противника.

Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: так, входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.

ОАК покажет гостям авиасалона новый региональный самолет Ил-114-300 и новый Sukhoi Superjet 100, вернее – его бизнес-версию.

Не менее ожидаемой новинкой салона станет легкий многоцелевой самолет "Байкал", который должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2: созданный российскими конструкторами и инженерами самолет безопасен, доступен и универсален, а его экономические показатели существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов, цена на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза ниже. Его презентация запланирована на 21 июля.

"Вертолеты России" представят новейший Ми-171А3 - первый отечественный вертолет, разработанный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ, его первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК.

На выставке также будет представлен опытный образец многофункционального Ка-32А11М - глубокой модернизации вертолета Ка-32А11ВС, получившем новый цифровой комплекс бортового оборудования, который позволит применять вертолет в любое время дня и ночи, при любой погоде, на суше и на море. Еще одной премьерой станет модернизированный легкий вертолет "Ансат-М", обладающий увеличенной дальностью полета и улучшенными летными характеристиками.

Помимо новинок российского авиапрома посетители выставки смогут ознакомиться и с зарубежной техникой. Так, Boeing представит ряд пассажирских и грузовых воздушных судов, можно будет увидеть модели новых и наиболее востребованных среди российских заказчиков гражданских самолетов семейств 737, 787, 777Х, а также грузовые суда: узкофюзеляжный 737-800BCF, среднемагистральный 767-300BCF и широкофюзеляжный 777 Freighter, а Airbus впервые покажет узкофюзеляжный самолет последнего поколения A220.