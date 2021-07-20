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Минувшей ночью Ливан произвел ракетный обстрел Израиля

Минувшей ночью Ливан произвел ракетный обстрел Израиля

Минувшей ночью по северной части Израиля с территории Ливана были выпущены две ракеты, - говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая "упала на открытой местности" в Израиле, - говорится в заявлении, передает ТАСС.

На пущенные ракеты израильские военные ответили артиллерийским огнем: "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по территории Ливана", - говорится в заявлении.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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Вестник Кавказа

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