Минувшей ночью Ливан произвел ракетный обстрел Израиля
Минувшей ночью по северной части Израиля с территории Ливана были выпущены две ракеты, - говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.
Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая "упала на открытой местности" в Израиле, - говорится в заявлении, передает ТАСС.
На пущенные ракеты израильские военные ответили артиллерийским огнем: "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по территории Ливана", - говорится в заявлении.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Вестник Кавказа
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