Минувшей ночью Ливан произвел ракетный обстрел Израиля

Минувшей ночью по северной части Израиля с территории Ливана были выпущены две ракеты, - говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая "упала на открытой местности" в Израиле, - говорится в заявлении, передает ТАСС.

На пущенные ракеты израильские военные ответили артиллерийским огнем: "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по территории Ливана", - говорится в заявлении.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.