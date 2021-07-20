Стали известны сроки окончания ремонта дороги из Армении в Грузию

Замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристине Галечян сообщала о том, что перестройка трассы М6 (Ванадзор-Алаверди - граница с Грузией) будет завершена 31 августа 2021 года.

"Срок кредитного соглашения будет продлен до 31 декабря 2022 года, а строительные работы – до 31 августа нынешнего года", – сказала она, передает Sputnik Армения.

По ее словам, в после строительства, время проезда из Ванадзора до границы с Грузией сократится. Пропускная способность дороги повысится до 3 500 машин в сутки вместо прежних 2 800.

Ранее сообщалось, что сроки работ были отложены из-за необходимости строительства дополнительных дренажных линий, прокладки новых канализационных труб, а также из-за кризисных событий 2020 года.