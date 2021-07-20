Порошенко пообещал украинцам за год вернуть Крым

Украина отберет у России Крым в течение года, - написал, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой", - написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook, передает РИА Новости.

Уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины: "И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае! Крым - это Украина!" - предположил Порошенко.

Напомним, Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не вошли русские, при этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки. Закон еще должен подписать инициировавший его глава государства Владимир Зеленский.