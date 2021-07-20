Коронавирус в Казахстане пошел на спад

Количество новых заражений коронавирусом в Казахстане пошло на спад - за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 4 889 новых случаев заболевания, - передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться столица – в Нур-Султане выявлено 1282 заболевших. На втором месте по числу инфицированных Карагандинская область – здесь за сутки выявлено 690 новых пациентов. На третьем месте с 629 заболевшими Алматы, - передает "АиФ-Казахстан".

В городе Шымкенте выявлено 388 новых заболевших, в Атырауской области – 291 пациент, в Мангистауской – 189 инфицированных, в Акмолинской – 180, в Павлодарской – 179, в Акмолинской – 180, в Туркестанской – 160, в Алматинской – 147, в Костанайской – 133, в Кызылординской – 120, в Жамбылской – 116 заболевших.

В остальных регионах страны число инфицированных менее 100 человек.

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев заболевания.