Мусульмане празднуют Курбан-байрам

Мусульмане России и всего мира сегодня отмечают один из главных праздников ислама Курбан-байрам (Ид аль-Адха, "праздник жертвоприношения").

Праздничная молитва в Москве из-за пандемии коронавируса будет проводиться только в Соборной мечети - без прихожан, лишь с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В Санкт-Петербурге, Подмосковье и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы также пройдут онлайн, а верующим рекомендовано провести праздник в кругу семьи.

"Подступы к мечети будут перекрыты, и людей будут заблаговременно предупреждать при выходе из метро. Будет несколько десятков, даже сотен волонтеров, которые заблаговременно будут людей оповещать о том, что мечеть на праздничный намаз закрыта, и намаз будет проходить в онлайн-режиме”, - рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.

Прихожане смогут попасть в мечеть уже днем, к полуденной молитве. В прошлом на праздник в Московскую соборную мечеть приходило 140-160 тыс человек.Курбан-байрам отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Особенность исламского календаря заключается в том, что день в нем начинается с заходом солнца - поэтому начало дня празднования Курбан-байрама пришлось на 19 июля, однако праздничная молитва состоится утром вторника.

Лидеры уммы накануне праздника обратились к верующим с поздравлениями.

"В этом году большинство мусульман мира лишено возможности отправиться в Мекку для совершения ритуалов хаджа. Многие из нас лишены и возможности совершить праздничную молитву в Соборной мечети, являющуюся ваджибом. Эти лишения каждый из нас должен принять с мудростью и смирением", - написал в опубликованном на сайте ДУМ РФ обращении к верующим председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин, отметив, что надеется на то, что чествование этого дня из года в год будет служить духовному сплочению и единению всех жителей России.

Так как многие верующие лишены в этом году возможности отправиться в хадж, он призвал мусульман направить свои силы на благо общины и решение ее насущных потребностей. "Аллах за это воздаст вам наилучшее. А те, кто не имеет финансовой возможности и здоровья, пусть "оживляют" мечети, помогают своим общинам тем, чем облагодетельствовал Всевышний. Утешением для тех, кто не имеет возможности совершить хадж, является обязательная для совершеннолетних мужчин пятничная молитва. Призываю Вас: посещайте пятничные молитвы и внимайте проповедям имамов. Награда от этих деяний обязательно будет на чашах с добрыми делами в Судный день", - добавил муфтий. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов пожелал мусульманам здоровья, мира и процветания. "Каждый год наши верующие братья и ‎сестры с ‎большим трепетом ждут наступления священных дней‏ ‏месяца хаджа, которые ‎объединяют наши сердца в едином ‎порыве любви и поклонения ко ‎Всевышнему, побуждают к ‎состраданию, взаимопомощи и братству, ‎утверждают идеалы ‎справедливости и добра, воспитывают в нас уважение ‎к ‎заповедям и традициям предков. Благословенный праздник ‎служит ‎духовному очищению людей, укреплению уз дружбы и ‎взаимопонимания ‎между всеми народами, проживающими на ‎нашей благодатной земле.‎ Мы встречаем праздничные дни с чувством духовного подъема, ‎единения и ‎солидарности, всем сердцем стремясь достичь ‎довольства Всевышнего ‎Создателя и духовно приблизиться к ‎нему", - говорится в его поздравлении, опубликованном на сайте ДСМР.