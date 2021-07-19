Группу пособников террористов нейтрализовали в Сырдарьинской области

Правоохранители задержали в Сырдарьинской области Узбекистана девять подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией "Катиба Таухид валь-джихад". Такое сообщение распространила пресс-служба МВД республики.

Незаконную деятельность группы приверженцев террористов выявили в результате совместных оперативных действий сотрудники ОВД и управления Службы госбезопасности области.

Все задержанные - жители Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей, пишет ТАСС.

Как установили правоохранители, задержанные, будучи на заработках в РФ, оказывали материальную помощь террористам в Сирии и собирались выехать в эту страну, чтобы вести боевые действия на стороне террористов. В результате обысков по месту жительства задержанных были найдены предметы, подтверждающие версию следствия.