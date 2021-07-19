Токио-2020: путеводитель по олимпийским объектам

С 23 июля по 8 августа в Токио будут проходить XXXII летние Олимпийские игры, в ходе которых будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Это академическая гребля, бадминтон, баскетбол, бейсбол/софтбол, бокс, борьба, велоспорт, водные виды спорта, волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика, дзюдо, карате, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, серфинг, скейтбординг, современное пятиборье, спортивное скалолазание, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве.

Британская The Guardian составила путеводитель по олимпийскими объектам японской столицы.

1. Олимпийский стадион

Национальный Олимпийский стадион стоит $1,4 млрд. Для его строительства было использовано 70 тысяч кубических футов кедра из каждой из 47 японских префектур. Олимпийский котел на церемонии открытия 23 июля будет поддерживаться с использованием водорода, что снизит выбросы углерода. Гигантские стеклянные солнечные панели на крыше будут генерировать свет, а дождевая вода с крыши и тротуаров будет собираться в подземные резервуары и орошать газон на игровых полях стадионав ходе соревнований по легкой атлетике и футболу. Здание на 68 тысяч мест, возведенное на том же месте, что и главный стадион, когда Токио последний раз принимал Игры в 1964 году, может войти в олимпийскую историю как одно из самых "зеленых" в истории. Японский архитектор Кенго Кума, известный использованием натуральных материалов в своих проектах, сказал: "Олимпийские игры всегда становятся символом эпохи, поэтому мы хотели создать что-то, что отражало бы мысли людей об окружающей среде или Земле".

2. Токийский центр водных видов спорта

Один из восьми новых объектов, которые строились специально для Игр 2020 года. Центр был открыт в октябре прошлого года с опозданием на семь месяцев. В здании вместимостью 15 тысяч человек, потолок которого вдохновлен традиционным японским оригами, будут проходить соревнования по водным видам сорта. Центр имеет подвижные стены и пол, поэтому длину и глубину можно регулировать как в основном бассейне, так и в бассейне для разминки. Температура воды поддерживается геотермальным насосом, что свидетельствует об экологических качествах, которые стали визитной карточкой этих Игр. Когда Олимпийские игры закончатся, бассейн будет по-прежнему использоваться для национальных и международных соревнований, но он также будет открыт для публики как часть наследия Игр.

3. Центр гимнастики

Центр гимнастики Ariake стоимостью $188 млн продолжает древесную тему, которая стала основной на главном стадионе Олимпийских игр. Дизайнеры использовали дерево, чтобы продемонстрировать традиционные исторические японские методы строительства, а территория, окружающая новое здание, изначально была предназначена для хранения древесины. Для этого центра было использовано 2300 кубометров японской древесины, в основном кедра и лиственницы. Организаторы утверждают, что это место может похвастаться одной из самых больших деревянных крыш в мире: конструкция шириной 30 метров построена из древесины лиственницы префектур Нагано и Хоккайдо. Когда центр открылся, его генеральный менеджер Коичи Фукуи заявил: "Мы используем много древесины. Мы чувствуем запах дерева и чувствуем его тепло".

Площадка, на которой во время Игр будут проводиться соревнования гимнастике, находится в пяти минутах езды от Олимпийской деревни и может вместить 12 тысяч зрителей на изготовленных на заказ деревянных скамейках. Ожидается, что после соревнований это место превратится в выставочный центр, но может стать спортивной ареной. Есть также планы по перепрофилированию деревянных скамеек для использования в японских школах.

4. Ниппон Будокан

The Beatles были первой группой, выступившей здесь летом 1966 года. Десятилетием позже Мухаммед Али встретился здесь с легендой японского профессионального реслинга Антонио Иноки, а три года спустя Боб Дилан записал свой классический альбом Live at Budokan 1979. В июле этого арена музыки и боевых искусств возвращается к своим истокам - здесь будут проведены первые в истории Олимпийские соревнования по карате, а также по дзюдо, которые дебютировали на Играх в 1964 году.

Стадион Ниппон Будокан, рассчитанный на 11 тысяч мест, переводится как "Зал боевых искусств Японии". Он был построен специально для проведения соревнований по дзюдо на Играх 1964 года. Сегодня это место остается духовным домом японских боевых искусств. Арена была объявлена готовой к соревнованиям, когда на ней проходил Чемпионат мира по дзюдо в 2019 году. А с учетом того, что Япония стала чемпионом мира по этому вида спорта (Франция заняла второе место) японская сборная должна стать сильным фаворитом этим летом.

5. Бейсбольный стадион Фукусима Адзума

Внимание всего мира будет приковано к городу Фукусима 21 июля, когда на бейсбольном стадионе Фукусима Адзума пройдет первое мероприятие Игр - софтбольный матч между Японией и Австралией. Десятью годами ранее префектура, расположенная в 239 км от Токио, попала в заголовки мировых новостей по другим причинам. Землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера обрушилось на северо-восточное побережье страны в марте 2011 года, вызвав цунами, унесшее жизни более 18 тысяч человек. Оно также вызвало тройную аварию на атомной электростанции "Фукусима-дайити", в результате которой были эвакуированы десятки тысяч человек. Это была самая страшная ядерная авария со времен Чернобыля.

Организаторы олимпийских мероприятий и правительство Японии надеются, что проведение на стадионе соревнований по бейсболу и софтболу поможет показать миру, что префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ были восстановлены за последние 10 лет. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили стадион в 2018 году и встретились с молодыми спортсменами, которые рассказали, что спорт помог им пережить травму. Бах сказал тогда: "Спорт помог вам преодолеть множество проблем, а также дал вам возможность встретиться с товарищами по команде и друзьями. В конце концов, для этого и нужен спорт".

6. Городской спортивный парк Ариаке

Скейтбординг дебютирует на Олимпийских играх в городском спортивном парке Ариаке. На Играх будут представлены две дисциплины - "скейтбординг – улица" и "скейтбординг – парк". История "скейтбординг – парк" уходит корнями в осушенные бассейны в Венис-Бич в Лос-Анджелесе, благодаря которым впервые появился скейтбординг. В Токио спортсмены соревнуются в гладкой куполообразной чаше с крутыми изогнутыми наклонами, которые позволяют спортсменам достигать огромных высот. Выступления оцениваются по таким параметрам, как сложность исполнения и оригинальность их трюков, а также поддержание хорошей последовательности.

На уличных соревнованиях спортсмены пройдут курс, состоящий из реальных препятствий, таких как лестницы, перила, скамейки и склоны, как в типичном городском скейт-парке. Соревнуясь с ограничением по времени, они могут выбрать любой маршрут, который хотят, и оцениваются по сложности трюков, высоте, скорости, оригинальности, исполнению и композиции. Скейтбординг, вероятно, станет регулярным элементом олимпийского календаря, поскольку он уже включен в список Олимпийских игр 2024 года в Париже.