Армянские военные второй раз за сутки обстреляли Нахчыван

ВС Армении снова обстреляли боевые позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В нем говорится, что сегодня в 20:50 (19:50 мск) позиции армии АР в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики второй раз за сутки подверглись обстрелу из оружия разного калибра, огонь велся с территории Армении.

"С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь", - пояснили в министерстве, уточнив, что потерь среди личного состава ВС АР нет.

Ранее сегодня, начиная с 17:00 (16:00 мск), армянские подразделения из оружия разного калибра также подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции в направлении Садаракского района на государственной границе Азербайджана и Армении, ответным огнем они были подавлены.