Источники: США и Германия близки к соглашению по "Северному потоку-2"

Вашингтон и Берлин в ближайшие дни сообщает о достижении соглашения по спорным вопросам относительно газопровода "Северный поток-2", передает со ссылкой на источники агентство Reuters.

По словам одного из источников, текущие контакты между руководством США и ФРГ по этой теме выглядят хорошо.

"Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни", - пояснил он.

Второй источник уточнил, что Америка и Германия близки к достижению соглашения, благодаря которому удастся окончательно избежать введения Штатами санкций против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Сообщается также, что основным компонентом договоренностей станет наращивание инвестиций США и ФРГ в украинскую экономику: цель - поддержать ее энергетический сектор, в частности, его переход на энергоэффективные технологии.